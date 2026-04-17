Волгоградцы смогут оформить льготные проездные без справок





С 20 апреля волгоградцы смогут оформить льготные проездные билеты на май без предъявления справки о доходах. Упрощенная форма приобретения социальных проездных билетов на общественный транспорт ежегодно действует на время дачного сезона - с 1 мая по 31 октября, напомнили в администрации Волгограда.

Для оформления электронного льготного проездного на базе карты «Волна» нужно обратиться в офис МФЦ. Если у гражданина уже имеется такая карта, то ее можно пополнить в офисах карты «Волна», точках продажи МУП «Метроэлектротранс», офисах «Почта России», либо через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», добавили в администрации города.



