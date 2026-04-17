Патрушев и Бочаров с глазу на глаз обсудили экологию и АПК





17 апреля в администрации Волгоградской области прошла рабочая встреча губернатора Андрея Бочарова и заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Патрушева. Руководители с глазу на глаз обсудили развитие аграрного сектора и экологию региона.

- Волгоградская область — один из крупных индустриальных и аграрных центров нашей страны. Значительную роль в экономике Волгоградской области играет сельское хозяйство. Вы являетесь важным производителем зерновых на юге России. В прошлом году урожай составил почти шесть миллионов тонн. Это очень достойный вклад в нашу общую федеральную копилку. Кроме того, регион традиционно собирает высокие урожаи масличных и овощей, - приводит слова зампреда пресс-служба губернатора.

В 2026 году правительство РФ выделило волгоградским аграриям и сельским территориям 2 млрд рублей. Эти средства пойдут на комплексное развитие инфраструктуры. В числе приоритетов создание на селе современных условий, которые позволили бы не только остановить отток населения, но и привлечь на традиционные сельскохозяйственные территории новых специалистов.

Крупный транш из федерального бюджета предназначен и для улучшения экологии. Порядка 800 млн рублей пойдут на расчистку рек, создание гидротехнических сооружений, развитие питомников и сети региональных противопожарных постов.

