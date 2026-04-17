В России 17 апреля фиксируется массовый сбой в работе Max





Пользователи 17 апреля столкнулись с массовым сбоем в работе мессенджера Max. По данным сервиса отслеживания сбоев, с утра в пятницу поступило более двух тысяч сообщений о неполадках.

Большинство жалоб фиксируется из Москвы, Новосибирской области, Хабаровского края, Санкт-Петербург и Краснодарского края, а также Волгоградской области.

Россияне не могут войти в приложение как в мобильной версии, так и в версии на ПК. Пользователи также сообщают о проблемах с загрузкой сообщений и отсутствии уведомлений.