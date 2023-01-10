Расследования

СК: забившему годовалую дочь волгоградцу предъявлено окончательное обвинение

Расследования 10.01.2023 14:24
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10.01.2023 14:24


Следователи предъявили окончательное обвинение 25-летнему жителю поселка Горный Балыклей Волгоградской области Владимиру Сильчеву, который в июне прошлого года забил до смерти малолетнюю дочь, пердает ИА «Высота 102».

- Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР окончательное обвинение 25-летнему жителю Дубовского района Волгоградской области в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством) – 2 эпизода, п.п. «в,д» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью), - сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова.


В момент совершения преступления 17 июня 2022 года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Следствием установлено, что Сильчев в ходе бытового конфликта избил 37-летнюю супругу, причинив ей оскольчатый перелом правой плечевой кости. Он угрожал ей убийством путем совершения поджога, демонстрируя открытое пламя огня. Из-за криков проснулась малолетняя дочь обвиняемого. Девочка, которой был 1 год и 4 месяца, стала плакать. Раздраженный мужчина решил «успокоить» ребенка. Он стал душить девочку, а потом жестоко избивать. Супруга пыталась спасти малышку, но изверг набросился с кулаками и на нее. В какой-то момент женщине удалось убежать к соседят, где она вызвала полицию.

Спасти ребенка не удалось. Девочка скончалась от полученных телесных повреждений. 

Сильчев находится под стражей.

Подробности этой чудовищной истории читайте в материале: «Девчушке вчера исполнилось год и четыре»: забившему дочь волгоградцу в апреле присяжные простили убийство

Фото: СУ СКР по Волгоградской области, Владимир Сильчев / OK.ru

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