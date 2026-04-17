ТМК – 25 лет: время лидерства, модернизации и новых горизонтов Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

Федеральные новости
 СК: в Хвалынске 20-летний зарезал 16-летнего юношу
В городе Хвалынске Саратовской области следователями СК России возбуждено уголовное дело по факту убийства 16-летнего юноши. Как сообщает ИА «СарИнформ», в совершении убийства подозревается 20-летний местный житель. По...
 Ростовские школьники жестоко избили подростка с инвалидностью
В Ростовской области полиция расследует жестокое избиение 17-летнего юноши с инвалидностью. Как сообщает Привет-Ростов, по предварительным данным, подростка избили на территории школы. По данным издания, инцидент произошел в Милютинском...
Пора приценяться? В Волжском дифференцируют стоимость платной парковки и введут абонементы

Общество 17.04.2026 16:53
17.04.2026 16:53


В Волжском Волгоградской области власти завершают подготовку нормативно-правовой базы к внедрению платных парковочных мест. 16 апреля мэрия начала процедуру финальных согласований постановления о введении коммерческого режима на основных городских улицах.

Дальше — больше?

Внедрение платного парковочного пространства власти решили начать осторожно, всего с шести точек. После того как документ обретёт силу, раскошелиться придётся автолюбителям, оставляющим свои машины на пр. Ленина у домов №№ 19, 20, 21, 22, а также у дома №1 на пл. Комсомольской; на ул. Рихарда Зорге в границах ул. Коммунистической и ул. Комсомольской; у домов №№ 48, 48а, 50 на пр. Ленина; на ул. Энгельса в границах пр. Ленина и ул. Советской; у дома №123 на пр. Ленина; на дублёре пр. Дружбы в границах ул. Оломоуцкой и ул. 40 лет Победы.

В общей сложности будут образованы 424 машиномест. Наиболее крупные парковки появятся на дублёре пр. Дружбы (112) и на пл. Комсомольской (156).

Время — деньги

Доступны платные парковки будут круглосуточно, однако также, как и в Волгограде, деньги с местных и приезжих автолюбителей будут взиматься только в будние дни с 08:00 до 20:00. В вечернее и ночное время будних дней, а также в выходные и нерабочие праздничные дни парковка будет функционировать бесплатно. За первые 15 минут стоянки также денег не возьмут.

Обеспечить работоспособность платных парковок поручено будет МАУ «Современные городские технологии».

Особый подход

Однако не во всём власти Волжского пошли дорогой областного центра. В отличие от своих коллег, мэрия решила отойти от общего тарифа и ввести дифференцированную ценовую линейку в зависимости от типа транспортного средства.

Час стоянки владельцам электросамокатов, гироскутеров и аналогичных устройств обойдётся в 15 рублей. Владельцам мотоциклов, мопедов, мотороллеров — в 25 рублей. Подавляющему большинству автолюбителей, управляющим легковыми автомобилями, час стоянки обойдётся в 50 рублей. Такой же ценник распространяется на автобусы, грузовики с массой до 3,5 тонн.

Владельцам автобусов и грузовиков с массой выше 5 тонн придётся раскошелиться чуть больше. Стоимость парковки для этой категории установлена на уровне 75 рублей в час.

В копеечку влетит попытка оставить в центре Волжского фуру. Для автомобилей с массой выше 12 тонн действует тариф — 100 рублей в час.

Пакетом дешевле?

Немного сгладить финансовый удар власти попытаются с помощью абонементов. Администрацией Волжского разработана широкая линейка тарифов на 30, 90, 180 и 365 дней.

Возможность неограниченно парковать электросамокат в течение месяца власти оценили в 1,9 тыс. рублей, в течение 90 дней — в 5,3 тыс. рублей, в течение полугода — 9,4 тыс. рублей, в течение года — 17,6 тыс. рублей. Для владельцев мотоциклов месячный абонемент обойдётся в 3,1 тыс. рублей, трёхмесячный — в 15,6 тыс. рублей, полугодовой — в 29,3 тыс. рублей.

Для наиболее массового сегмента — легковых автомобилей, небольших автобусов и грузовиков до 3,5 тонн месячный абонемент выйдет в 6,1 тыс. рублей, трёхмесячный — 17,4 тыс. рублей, полугодовой — 31,1 тыс. рублей, годовой — 58,5 тыс. рублей.

Водителям средних автобусов и грузовиков стоимость месячного абонемента планируют установить на уровне 6,1 тыс. рублей, трёхмесячного — 17,4 тыс. рублей, полугодового — 31,1 тыс. рублей, годового — 58,5 тыс. рублей.

Для тяжёлых грузовиков расценки планируют утвердить в размере 12,2 тыс. рублей за месяц, 34,7 тыс. рублей — за три, 62,1 тыс. рублей за полгода и 116,9 тыс. рублей за год.

В качестве исключения постановление предусматривает возможность бесплатной парковки для некоторых категорий граждан и должностных лиц. В частности, бесплатно оставить автомобиль смогут ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды I, II групп и перевозящие их лица, многодетные семьи, участники СВО и члены семей погибших военнослужащих, владельцы электромобилей. При этом льгота положена лишь при условии, что соответствующее право заранее было оформлено, а транспортное средство внесено в специальный реестр.

Также деньги не будут взиматься со служебных автомобилей полиции, МЧС, карет скорой помощи и других экстренных служб.

Напомним, в Волгограде уже были реализованы три этапа расширения платного парковочного пространства. Сначала в мае 2024 года власти коммерциализировали парковку у вокзала Волгоград I, а также на прилегающих улицах. Спустя несколько месяцев, в августе, сеть платных муниципальных парковок обросла ещё 26 участками на центральных улицах города. В 2025 году власти расширили зону платных парковок на участок в границах Аллеи героев и ул. 7-й Гвардейской. Четвёртым этапом к июлю 2026 года станет коммерциализация оставшихся парковочных мест на 12 центральных улицах города и создание платных стоянок в Дзержинском районе у Димитриевского кладбища. После реализации этих планов общее количество платных парковочных мест в городе достигнет 4105, в числе которых 449 будут отведены для людей с инвалидностью.

