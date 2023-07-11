Экология

За три года отравят землю. Что делать с «лебедями» из шин в Волгограде и куда их сдать

Экология 11.07.2023 09:52
0
11.07.2023 09:52


В Волгоградской области проходит ежегодная экоакция по сбору отработавших свое покрышек. Как сообщает V102.RU, автомобильные шины запрещено закапывать и сжигать, сооружать из них клумбы, «лебедей» и другие арт-объекты, а также выбрасывать в мусорные баки или оставлять рядом с ними. 

Единственный законный и безопасный способ утилизации шин — сдача в пункты сбора вторсырья. 

ИА «Высота 102» публикует список организаций:

ЗАО «ВРШРЗ», Волжский, улица Александрова, 69

ООО «БНК ВИС ПЛЮС» Волжский, проезд 2-й Индустриальный, 4А, литер Д, офис 4

ООО «Телекомсервис», Волгоград, улица Автотранспортная, 25В

ООО «ЭкоСтандарт», Волгоград, улица Шиллера, 6

ООО «БМВиКО», Волгоград, улица Промысловая, 34А

ООО «ГлобалГидроТех», Волгоград, улица 40 лет ВЛКСМ, 47А

— Шины вредны для экологии (3-4 класс опасности). Даже если просто оставить их лежать на земле, за три года вредные вещества могут попасть в грунтовые воды и загрязнить почву в радиусе более 50 метров, — пояснили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.  

В облкомприроды уточнили, что только в первый день стартовавшей ежегодной экологической акции по сбору старых шин, на переработку поступило более 40 тонн покрышек. В 2022 году благодаря проекту удалось собрать больше 219 тонн шин. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
10.07.2023 11:36
Экология 10.07.2023 11:36
Комментарии 0

0
Далее
Экология
08.07.2023 19:39
Экология 08.07.2023 19:39
Комментарии

0
Далее
Экология
04.07.2023 11:18
Экология 04.07.2023 11:18
Комментарии 0

0
Далее
Экология
04.07.2023 07:17
Экология 04.07.2023 07:17
Комментарии 0

0
Далее
Экология
02.07.2023 20:20
Экология 02.07.2023 20:20
Комментарии 0

0
Далее
Экология
28.06.2023 20:06
Экология 28.06.2023 20:06
Комментарии 0

0
Далее
Экология
22.06.2023 14:15
Экология 22.06.2023 14:15
Комментарии 0

0
Далее
Экология
21.06.2023 19:43
Экология 21.06.2023 19:43
Комментарии 0

0
Далее
Экология
15.06.2023 21:02
Экология 15.06.2023 21:02
Комментарии 0

0
Далее
Экология
15.06.2023 12:39
Экология 15.06.2023 12:39
Комментарии 0

0
Далее
Экология
14.06.2023 21:14
Экология 14.06.2023 21:14
Комментарии 0

0
Далее
Экология
14.06.2023 13:28
Экология 14.06.2023 13:28
Комментарии 0

0
Далее
Экология
14.06.2023 12:54
Экология 14.06.2023 12:54
Комментарии 0

0
Далее
Экология
13.06.2023 18:26
Экология 13.06.2023 18:26
Комментарии 0

0
Далее
Экология
10.06.2023 18:58
Экология 10.06.2023 18:58
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:36
Мелконян в суде Волгограда рассказал о наградах СВО и учил русскому языкуСмотреть фотографии
12:25
Участников СВО и их семьи освободят от пеней по ЖКХ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:13
Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования в 1,2 раза по итогам первого полугодияСмотреть фотографии
11:09
Волгоградцам раскрыли глаза на уехавших из регионаСмотреть фотографии
10:54
Волгоградский губернатор начал рабочий день с комбайнерамиСмотреть фотографии
10:33
Банк «Открытие»: почти половина жителей ЮФО тратит на сладости не более 1000 рублей в месяцСмотреть фотографии
10:32
Аферисты лишили волгоградку денег и отдыха в СочиСмотреть фотографии
09:52
За три года отравят землю. Что делать с «лебедями» из шин в Волгограде и куда их сдатьСмотреть фотографии
09:26
РПН: в Волгоград из Челябинска завезли вирусный энцефалитСмотреть фотографии
09:08
На прикурившего от Вечного огня в Волгограде ярославца возбудили делоСмотреть фотографииCмотреть видео
07:20
«Трубы просто сбросили в яму»: в Котово сорвали сроки сдачи нового водовода и «закопали» миллионы рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
21:31
В Волгограде подростку из благополучной семьи грозит 20 лет за подработку наркосбытчикомСмотреть фотографии
21:07
Путин подписал закон о запуске в России программы долгосрочных сбережений с 1 январяСмотреть фотографии
20:17
Июльский дождь сбил волгоградское пекло - фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
18:16
Патриарх, замминистра и губернатор: в Волгограде митрополита Феодора поздравляют с юбилеемСмотреть фотографии
18:03
В Волгограде легковушка на мокрой дороге залетела под МАЗ: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:29
СК: по факту убийства рыбаков в Волгограде возбудили два делаСмотреть фотографии
16:58
«Круто получилось - это факт»: Бочаров анонсировал фест #ТриЧетыре в 2024 годуСмотреть фотографии
16:10
В Волгограде медалью Суворова наградили участника СВО из РосгвардииСмотреть фотографии
15:42
Под Волгоградом водитель иномарки перевернулась в кювет, спасая ежаСмотреть фотографии
15:38
Нес ребенка на руках. Патрульные из Волгоградской области спасли 15-летнего подросткаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:10
В Волжском при поддержке ВТЗ стартовала приемная кампания проекта «Профессионалитет»Смотреть фотографии
14:56
В Волгограде на перекрестке 7-й Гвардейской и Ленина погасли светофорыСмотреть фотографии
14:26
Рецидивист украл напрестольный крест из храма в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:09
Зарезали и пробили голову. Тела убитых братьев нашли на острове Сарпинском в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:48
МегаФон признан лучшим оператором по скорости мобильного интернета и покрытию сетиСмотреть фотографии
13:28
Экс-главу отдела Роспотребнадзора Виталия Осадчего лишили работы и денег за взяткиСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде улучшили качество водоотведения для 30 тысяч жителейСмотреть фотографии
12:37
Волгоградку убили в подъезде многоквартирного домаСмотреть фотографии
12:15
«Никуда не надо обращаться»: 10-летнюю ученицу языкового лагеря в Волгограде укусил императорский удавСмотреть фотографии
 