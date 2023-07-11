В Волгоградской области проходит ежегодная экоакция по сбору отработавших свое покрышек. Как сообщает V102.RU, автомобильные шины запрещено закапывать и сжигать, сооружать из них клумбы, «лебедей» и другие арт-объекты, а также выбрасывать в мусорные баки или оставлять рядом с ними.

Единственный законный и безопасный способ утилизации шин — сдача в пункты сбора вторсырья.

ИА «Высота 102» публикует список организаций:

ЗАО «ВРШРЗ», Волжский, улица Александрова, 69

ООО «БНК ВИС ПЛЮС» Волжский, проезд 2-й Индустриальный, 4А, литер Д, офис 4

ООО «Телекомсервис», Волгоград, улица Автотранспортная, 25В

ООО «ЭкоСтандарт», Волгоград, улица Шиллера, 6

ООО «БМВиКО», Волгоград, улица Промысловая, 34А

ООО «ГлобалГидроТех», Волгоград, улица 40 лет ВЛКСМ, 47А

— Шины вредны для экологии (3-4 класс опасности). Даже если просто оставить их лежать на земле, за три года вредные вещества могут попасть в грунтовые воды и загрязнить почву в радиусе более 50 метров, — пояснили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

В облкомприроды уточнили, что только в первый день стартовавшей ежегодной экологической акции по сбору старых шин, на переработку поступило более 40 тонн покрышек. В 2022 году благодаря проекту удалось собрать больше 219 тонн шин.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»