Гигантскую несанкционированную свалку, в которую превратилась контейнерная площадка на улице Новорядская, 91 в поселке Ангарский в Волгограде, сняли на видео местные жители.

- Мы проезжали мимо и просто были шокированы размером этой свалки. Там самый настоящий девятый вал, только мусорный. Контейнеры, которые стоят на этих площадках, давно утонули под тоннами отходов, - рассказали V102.RU волгоградцы.

Региональный оператор по обращению с ТКО «Ситиматик-Волгоград» сообщил, что пытается ликвидировать завал и зачистить территорию.

- Сегодня вывезено 80 кубов с данной площадки. Сейчас там остается порядка 250 кубов отходов. Завтра еще будет несколько рейсов, - рассказали в компании.













В «Ситиматик-Волгоград» пояснили, что данная контейнерная площадка давно является проблемной. Только в июне отсюда было вывезено более 500 кубов различного мусора.

- В данном месте накопления постоянно имеет место быть сброс коммерческого мусора с «Газелей». Они разгружают отходы в открытый грунт рядом с контейнерной площадкой. Не раз были факты, что в 100 метрах от контейнерной площадки разгружали, то есть по факту это несанкционированная свалка, - говорят в компании. – Там стоят два металлических бункера по 8 кубов каждый, то есть в общей сложности 16 кубов. Если умножить на 30 дней, то получается 480 кубов, а мы вывезли в прошлом месяце более 500. Нашей вины в этом нет.













В компании также сообщили, что эту проблему можно решить путем переноса контейнерной площадки в другое место. С таким предложением регоператор уже обратился в администрацию, которая устанавливает места накопления отходов.

Видео: читатели «Высота 102»

Фото: читатели «Высоты 102» / «Ситиматик-Волгоград»

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»



