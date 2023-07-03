Волжский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Астраханской области, совершившего серию разбойных нападений на женщин. По информации прокуратуры Волгоградской области, мужчина обвиняется по ч. 2,3 ст. 158 УК РФ – кража, в том числе с проникновением в жилище, ч. 2 ст. 161 УК РФ – грабеж с применением насилия, ч. 2,3 ст. 162 УК РФ – разбой, в том числе с применением предметов, используемых в качестве оружия.

– В ходе расследования установлено, что мужчина после освобождения из мест лишения свободы в начале 2022 года в период с 24 августа по 29 сентября на территории Астраханской и Волгоградской областей совершил серию краж, грабежей и разбойных нападений на женщин, – сообщила 3 июля ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – Так, к примеру, 21 сентября около 22:30 мужчина астраханец проник в дачный домик жительницы города Волжского, где угрожая хозяйке ножом, похитил ювелирные изделия и сотовый телефон общей стоимостью около 100 тысяч рублей.

Следователям удалось установить восемь случаев нападения злоумышленника на женщин. Сумма награбленного составила порядка полумиллиона рублей.

– Вину в содеянном мужчина признал частично, – сообщила Оксана Черединина.

Сообщается, что житель Астраханской области ожидает суда в СИЗО. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.