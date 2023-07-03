Спорт

Волгоградская бегунья Юлия Попова обогнала в Екатеринбурге соперниц из Башкирии и Челябинска

Спорт 03.07.2023 10:39
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03.07.2023 10:39

В столице Урала состоялось молодежное первенство России по легкой атлетике. В беге на 5000 метров уверенную победу одержала волгоградская спортсменка Юлия Попова. 

– Воспитанница заслуженного тренера России Михаила Улымова победила с личным рекордом 16 минут 11 и 52 сотых секунды, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «Динамо» 3 июля. – На финише стайерской дистанции наша спортсменка опередила Анну Тепловую из Башкортостана и Анну Минуллину  из Челябинской области, которые как и Юлия, обновили личные достижения на дистанции 5000 метров.

Накануне,2 июля, – в заключительный день Уральского турнира ученица  Михаила Улымова к золотой награде на стайерской дистанции 5000 метров добавила «серебро» на коронной «полторашке».

В финале забега на полторы тысячи метров волгоградская спортсменка уступила лишь Анне Красильниковой из Чебоксар, показав результат 4 минуты 18 и 24 сотых секунды. 

– Победительнице российского первенства U23 Попова проиграла всего 44 сотых секунды, что свидетельствует о жесткой борьбе в финишном створе. Бронзовым призером стала Вероника Иванова из Новосибирской области, – сообщают в волгоградском спортобществе. 

Фото: пресс-служба «Динамо»

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