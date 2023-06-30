Волгоградский «Ротор» завершил сборы в Крымске победой и поражением

Спорт 30.06.2023 09:57
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30.06.2023 09:57
Волгоградский «Ротор» накануне, 29 июня, завершил первый тренировочный сбор в Крымске. Как сообщает V102.RU, после разгрома второй команды хабаровского СКА несколько дней назад со счётом 3:0 сине-голубые в заключительный день стартового этапа подготовки к сезону в Краснодарском крае уступили ростовскому СКА - 1:4.
Во вчерашнем матче с армейцами Ризван Умаров отличился уже на 14-ой минуте. Однако соперники волгоградцев до перерыва забили два мяча и вышли вперёд. Во втором тайме ростовчане сумели ещё дважды реализовать свои голевые шансы и довели дело до разгрома.
После товарищеской встречи наставник «Ротора» Алексей Стукалов дал интервью клубной пресс-службе. В частности, он отметил, что команда играла двумя составами, чтобы как можно больше футболистов смогли проявить себя. Помимо этого, главный тренер волгоградского клуба прокомментировал ход поединка против СКА.
- В первом тайме состав был приближенный к основному. Проиграли 1:2. Хотя при этом практически весь тайм проходил на чужой половине поля. Единственное, огорчило, что мы пропустили две ответные атаки, где не доработала опорная зона.Что касается второго тайма, то тут уже молодёжь плюс ребята, которые находятся на просмотре также практически весь тайм атаковали. Были у нас моменты. Три выхода один на один мы не забили. Также на быстрых ответных атаках пропускали мячи, - резюмировал Алексей Стукалов.
В заключение Стукалов подвёл итоги сборов в Крымске.
- У нас задача стояла, прежде всего, привести команду в функциональном состоянии к одному знаменателю. Были предложены хорошие нагрузки. Кто-то из футболистов приезжал к нам по ходу. Кого-то мы смотрели. На сборе в Белоруссии у нас запланировано три матча. Непосредственно будем наигрывать состав и я надеюсь, что ещё 2-3 новичка за этот период у нас появятся, - пояснил главный тренер клуба.
После матча против СКА сине-голубые объявили о продлении контракта с полузащитником Иваном Шмаковым, который выступал за команду в прошлом сезоне. Ранее волгоградцы договорились о переходе защитника Алексея Шумских на правах свободного агента, а также взяли в аренду из московского «Спартака» сроком на один сезон полузащитника Ивана Пяткина, который является воспитанником Академии «Ротор», и нападающего екатеринбурского «Урала-2» Даниила Арсентьева.
В свою очередь, покинул клуб по истечению трудового договора полузащитник Алексей Бутаревич. А у форварда Артёма Максименко закончился срок аренды из «Урала». Игроку был предложен новый контракт с «Ротором», но он от него отказался.
Теперь футболисты волгоградской команды получат несколько дней отдыха, после чего отправятся на заключительный сбор в столицу Белоруссии - Минск. Напомним, первый матч в чемпионате второй лиги подопечные Алексея Стукалова проведут 16 июля с Муромом на выезде. А дебютный домашний поединок состоится 30 июля на Волгоград Арене против Уфы.
Иван Тюгаев
Фото СК "Ротор"
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