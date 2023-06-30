В Волгоградской области снизилась доля молодежи на рынке труда

По итогам апреля-мая 2023 года на соискателей в возрасте 19-30 лет приходилось лишь 35% активных резюме. Эту печальную тенденцию подметили аналитики hh.ru. Как сообщили V102.RU в компании, доля молодежи на рынке труда снижается. Так, еще в январе-феврале 2021 года им принадлежали 41% от всех резюме, то есть, падение составило 6 пунктов. В целом количество резюме молодых соискателей сократилось на 36% за два с половиной года (в апреле-мае 2023 к январю-февралю 2021). В Волгоградской области на молодых соискателей (19-30 лет) приходится 28% от всех резюме.