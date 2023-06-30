Экономика

В Волгоградской области снизилась доля молодежи на рынке труда

Экономика 30.06.2023 08:39
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30.06.2023 08:39


По итогам апреля-мая 2023 года на соискателей в возрасте 19-30 лет приходилось лишь 35% активных резюме. Эту печальную тенденцию подметили аналитики hh.ru. Как сообщили V102.RU в компании, доля молодежи на рынке труда снижается. Так, еще в январе-феврале 2021 года им принадлежали 41% от всех резюме, то есть, падение составило 6 пунктов.  В целом количество резюме молодых соискателей сократилось на 36% за два с половиной года (в апреле-мае 2023 к январю-февралю 2021). В Волгоградской области на молодых соискателей (19-30 лет) приходится 28% от всех резюме.
Сегодня молодые соискатели чаще всего открывают резюме в профессиональных сферах «Информационные технологии» (21% резюме), «Продажи, обслуживание клиентов» (20%), «Административный персонал» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 16%), а также «Домашний, обслуживающий персонал» (13%). Молодые волгоградцы в основном претендуют на следующие позиции: менеджер по продажам, администратор, продавец-консультант и продавец-кассир, программист/разработчик.
- В настоящий момент самая многочисленная группа работников на российском рынке труда — это люди в возрасте от 30 до 40 лет. Молодёжи из-за демографического кризиса 90-х катастрофически мало, и именно эти соискатели будут формировать тренд на долгие годы, уменьшая численность работоспособного населения. Чтобы работать с этой категорией кандидатов, нужно иметь супер-привлекательный бренд работодателя и предлагать молодым специалистам то, что они ищут, - считают аналитики компании.

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