На западе Волгограда КАМАЗ протаранил легковушку: видео

В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 28 июня, примерно в 12.12 КАМАЗ протаранил легковушку. Как сообщает V102.RU, грузовик пролетел на красный сигнал светофора.





— По предварительным данным, 49-летний водитель за рулем грузовой автомашины КАМАЗ двигался по улице Землячки со стороны проспекта Дорожников в направлении улицы Исторической, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На пересечении с бульваром 30 Лет Победы водитель допустил проезд на запрещающий (красный) сигнал светофора и столкнулся с автомобилем LADA Granta под управлением 61-летнего водителя.

По уточненным данным областного главка МВД, в результате аварии никто не пострадал. ГАИ просит автолюбителей быть внимательнее на дорогах, следить за разметкой и сигналами светофоров.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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