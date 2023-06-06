Происшествия

В Волгограде легковушка ночью снесла полицейский УАЗ: видео

Происшествия 06.06.2023 09:11
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06.06.2023 09:11


В Ворошиловском районе Волгограда ночью примерно в 02.30 легковушка протаранила полицейский автомобиль. Как сообщает V102.RU, пострадали два человека. 



— По предварительной информации, 21-летний водитель за рулем автомашины LADA Priora на улице Рабоче- Крестьянской и улице Баррикадной проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с патрульной автомашиной УАЗ, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Как уточнили в полицейском главке, в результате аварии за медпомощью обратились полицейский-водитель автомашины УАЗ и пассажирка легковушки. 

— По данному факту назначено проведение проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, — добавили в областном главке МВД. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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