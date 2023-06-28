Андрей Бочаров проверил ход строительства участка коридора Север-Юг в Волгограде

Глава региона Андрей Бочаров проинспектировал строительство транспортной развязки над ж/д переездом в районе поселка Водстрой Тракторозаводского района Волгограда. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, объект позволит серьезно разгрузить этот участок Третьей продольной. Кроме того, он станет частью международного транспортного коридора Север-Юг.

Готовность объекта составляет 35%. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общий объем финансирования - 2,2 млрд руб.

– Объект мы сдадим в 2024 году – работы идут плановом порядке, финансирование обеспечено в полном объёме, — сделал акцент Андрей Бочаров. – Задача наша – максимально идти на опережение. Когда в полном объеме заработает наиважнейший для страны коридор Север–Юг, Волгоградская область должна быть готова. Мы выстраиваем нашу политику по модернизации дорожной инфраструктуры с учётом развития международного проекта и увеличения интенсивности движения транспорта: не ждём указаний, а сразу выявляем узкие места.





В ходе совещания на площадке глава региона поручил минимизировать левые повороты, чтобы не сдерживать движение транспорта, уделить особое внимание вопросам безопасности и предусмотреть комплексный подход к преображению прилегающей зоны — часть обновляемого участка Третьей продольной проходит вблизи жилого массива.

– Задача поставлена не только обеспечить беспрепятственное движение на этом участке, начиная от соединения с сызраньской трассой до посёлка, но и провести работы, которые позволят благоустроить территорию, создать дополнительную инфраструктуру, обеспечить развитие экономических площадок. В том числе построить хорошие места для реализации продукции наших местных фермеров с освещением, подъездами, чтобы не мешать основному потоку транспорта, – подчеркнул Андрей Бочаров.





В Водстрое предлагается провести расширение проезжей части, тротуаров, обустройство парковочных мест, установку шумозащитных экранов, а также построить пешеходную дорожку вдоль ул. Костюченко с устройством освещения. Губернатор поставил задачу завершить эти работы в 2024 году.

Строительство развязки поможет разгрузить движение на данном участке, интенсивность которого составляет более 35 тыс. автомобилей в сутки. Особенно усугубляется ситуация в период летних отпусков, что приводит к серьезным заторам. Решить эту проблему поможет возводимый объект, а также расширения автодороги с двух до четырёх полос на отрезке в 3,2 км.