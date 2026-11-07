



Житель Камышина потерял полмиллиона рублей, решив приобрести электроцикл. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, 51-летний мужчина вышел на сайт, предлагавший эту технику, связался с представителями и договорился о приобретении транспортного средства, после чего перевел на указанный счет более 500 тысяч рублей.

Однако после получения денег продавцы неоднократно переносили сроки отправки товара, ссылаясь на задержки на складе. Позднее покупателю направили трек-номер для отслеживания заказа, однако оказалось, что электроцикл туда не поступал. Несмотря на обещания продавцов вернуть деньги, их мужчина так и не увидел. Поняв, что он стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в региональном главке МВД.



Фото сгенерировано ИИ