Губернатор Волгоградской области выступил с обращением к жителям

Герой России, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл ряд совещаний по вопросам обеспечения комплексной безопасности жителей и гостей региона и дал оценку ситуации в субъекте, сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию региона.Глава региона поддержал Президента и Вооружённые Силы РФ.- Сталинград всегда был, есть и всегда будет вместе с нашим Верховным Главнокомандующим и народом России. Волгоградская область, жители Волгоградской области поддерживают нашего Президента Владимира Владимировича Путина, наших военнослужащих и наши славные Вооруженные Силы. На территории Волгоградской области в связи с проведением молодёжного фестиваля приняты и действуют усиленные меры безопасности. И, при необходимости, мы готовы нарастить силы и средства. Задачи, поставленные Президентом нашей страны, на территории Волгоградской области будут выполнены неукоснительно. Безопасность жителей и территории Волгоградской области будет обеспечена. Мы защитим жителей и наши муниципальные образования. У нас для этого есть всё необходимое. Все органы власти находятся на местах, работают планово, в штатном режиме, - заверил Андрей Бочаров.Андрей Бочаров ещё раз подчеркнул, что ситуация в регионе контролируемая и стабильная — меры безопасности при проведении запланированных массовых мероприятий, главным из которых в эти дни является второй региональный молодёжный фестиваль #ТриЧетыре, усилены. Площадки феста уже посетили 200 тысяч человек. Сегодня, 24 июня, мероприятия в рамках фестиваля продолжаются согласно утвержденному ранее расписанию.