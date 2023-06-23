В Волжском нашелся пропавший днем 7-летний ребенок





Сотрудники полиции разыскали 7-летнего мальчика, пропавшего днем 23 июня в городе Волжском Волгоградской области.

- В Волжском завершены мероприятия по розыску без вести пропавшего ребенка. В результате проведения комплекса мероприятий ребенок был обнаружен в игровой комнате торгового центра, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Сообщается, что мальчика уже передали взволнованным родителям.

- Установлено, что противоправных действий в отношении него не совершено, - уточняют полицейские.