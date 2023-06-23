ГУ МВД сообщило подробности об исчезновении ребенка в городе Волжском

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили подробности об исчезновении 23 июня 7-летнего Кирилла Немченко. По информации полицейских, мальчика видели около 15.00 возле дома по улице Энгельса.

– Управлением МВД России по городу Волжскому устанавливается местонахождение без вести пропавшего несовершеннолетнего Немченко Кирилла, 17.09.2015 года рождения, который 23 июня ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, – сообщили в пресс-службе главка. – Последний раз несовершеннолетнего видели около 15.00 возле дома по ул. Энгельса в г. Волжском.

Напомним, что приметы несовершеннолетнего:

на вид 6-7 лет, рост 135-140 см.,

худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза голубые.

Был одет: