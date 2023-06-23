В Волжском во время прогулки пропал 7-летний ребенок

Волонтеры поискового отряда «Оберег» 23 июня сообщили в социальных сетях об исчезновении 7-летнего жителя города Волжского Волгоградской области Кирилла Немченко. Как стало известно ИА «Высота 102», мальчик пропал в пятницу днем во время прогулки.

Сообщается, что рост Кирилла около 140 сантиметров. Мальчик худощавого телосложения, волосы светлые.

На момент пропажи ребенок был одет в коричневые шорты с нарисованной пальмой, серое поло. На ногах – белые с зеленым кроссовки, на голове – голубая бейсболка.

Точное место исчезновения Кирилла волонтеры «Оберега» назвать затруднились. Если вы располагаете информацией о возможном месте нахождения мальчика, звоните на номер 112 или 102.

Фото: vlg.obereg.poisk / VK.com