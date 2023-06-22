Спорт

«Ротор» проведет первый домашний матч в Волгограде 30 июля

Спорт 22.06.2023 21:33
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22.06.2023 21:33


Состоялась жеребьевка календаря для Дивизиона А, группы «Золото», в которой будет выступать волгоградский «Ротор».   Как сообщили V102.RU в клубе,
в  матче первого тура сине-голубые 16 июля на выезде встретятся с футбольным клубом «Муром». Во втором туре «Ротор»  ждёт гостевая встреча с «Велесом». А первая домашняя игра состоится на Волгоград Арене против ФК «Уфа».
В то же время в «Роторе» продолжают комплектовать команду. Накануне был продлен контракт с полузащитником Кириллом Родионовым. На днях клуб принял и нового игрока – Кирилла Донцова, воспитанника волгоградского футбола.
Фото СК "Ротор" VK.com

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