«Ротор» проведет первый домашний матч в Волгограде 30 июля

Состоялась жеребьевка календаря для Дивизиона А, группы «Золото», в которой будет выступать волгоградский «Ротор». Как сообщили V102.RU в клубе,
в матче первого тура сине-голубые 16 июля на выезде встретятся с футбольным клубом «Муром». Во втором туре «Ротор» ждёт гостевая встреча с «Велесом». А первая домашняя игра состоится на Волгоград Арене против ФК «Уфа».
В то же время в «Роторе» продолжают комплектовать команду. Накануне был продлен контракт с полузащитником Кириллом Родионовым. На днях клуб принял и нового игрока – Кирилла Донцова, воспитанника волгоградского футбола.
Фото СК "Ротор" VK.com