СК проверит кафе «ЕвроАзия» в Камышине после отравления четырех человек





Следователи города Камышина Волгоградской области проведут проверку после публикации на сайте ИА «Высота 102» об отравлении четырех клиентов в кафе «ЕвроАзия». Напомним, о данном факте стало известно после того, как владелец общепита попытался оспорить требование Роспотребнадзора о проведении дезинфекции в суде.

– В результате мониторинга средств массовой информации выявлены публикации, в которых сообщается, что в мае 2023 года у четверых жителей города Камышин Волгоградской области выявлена острая кишечная инфекция после употребления в пищу роллов, приготовленных в одном из суши-баров города. С целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также изложенных в СМИ сведений, следственным отделом по городу Камышин следственного управления СКР по области организовано проведение доследственной проверки по ст.238 УК РФ – производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей, – сообщила информагентству официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – По результатам проверки следователями будет принято процессуальное решение.

Как сообщали в волгоградском Арбитражном суде, отравление камышан произошло 20 мая.