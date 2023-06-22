В Камышине владельца суши-бара обвинили в отравлении посетителей

В арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление предпринимателя, оспаривающего предписание Роспотребнадзора. Как сообщили V102.RU в пресс-службе суда, Станислав Ким, владелец кафе «ЕвроАзия» в Камышине, считает незаконными требования санитарных врачей провести дезинфекцию помещений общепита и устранить причины кишечной инфекции.

В иске указано, что Роспотребнадзор провел выездную проверку кафе после того, как 20 мая 2023 года у четверых жителей Камышина выявили острый гастроэнтерит после употребления в пищу роллов, приготовленных в этой точке общепита.

В то же время владелец кафе с предписанием не согласился и обратился в суд с требованием его отмены.