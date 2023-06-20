



В Котовском районе Волгоградской области четырехлетняя девочка проглотила рублевую монету, в связи с чем ей потребовалась срочная госпитализация в Волгоград. Ребенка, сообщает ИА «Высота 102», доставили в больницу №7 силами санавиации.

– Родители обратились с девочкой в центральную городскую больницу в Котово, где девочка была осмотрена специалистами. К несчастью, монетка застряла в пищеводе и шансы, что инородное тело выйдет самостоятельно были минимальными, – рассказали 20 июня в облздраве. – Врачи-эндоскописты больницы №7 извлекли монетку, девочка чувствует себя хорошо и уже завтра вернется домой.

Специалисты больницы № 7 напоминают родителям – детям до трех лет ни в коем случае нельзя давать в руки маленькие предметы. Проглоченные они могут быть опасны еще и тем, что могут попасть в дыхательные пути и привести к летальному исходу.

– Если вы заметили, что малыш что-то проглотил или он сам об этом рассказал, не игнорируйте это, – говорят врачи волгоградской больницы. – Следует незамедлительно обратиться к врачу. Особенно опасны попавшие внутрь магнитные шарики, острые предметы и батарейки – они могут перфорировать желудочно-кишечный тракт.

Ежегодно в больницу №7 обращаются свыше 100 маленьких пациентов.