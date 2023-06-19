ДТП с участием 14-летнего подростка на электросамокате в Краснооктябрьском районе Волгограда, которое произошло накануне, зафиксировала камера видеонаблюдения. Видео опубликовало ГУ МВД по Волгоградской области, сообщает V102.RU.







На кадрах видно, как пешеходный переход пересекают двое подростков на двухколесном транспорте. Одного из них сбивает машина. От удара школьник с электросамокатом высоко подлетают, после чего юноша приземляется на асфальт на пятую точку. Видимо, в состоянии шока юноша через какое-то время встает и идет на тротуар.

Ранее сообщалось, что подросток на самокате попал под колеса «Фольксвагена», которым управляла 32-летняя женщина. Молодые люди пересекали проезжую часть на электросамокатах по пешеходному переходу. Пострадавшего школьника госпитализировали.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области