В Волгограде иномарка сбила школьника на электросамокате

Происшествия 19.06.2023 10:47
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19.06.2023 10:47
В Краснооктябрьском районе Волгограда подросток на электросамокате попал под колеса автомобиля. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне на проспекте Металлургов. В 16-00 ч. «Фольксваген», за рулем которого находилась 32-летняя женщина-водитель, напротив дома №1 совершила столкновение с электросамокатом под управлением 14-летнего школьника.
Подросток пересекал проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Школьника госпитализировали.
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Происшествия 19.06.2023 09:23
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