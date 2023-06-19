Волгоградец не заметил смерти своей непослушной любовницы

В Волгоградской области ссора между любовниками закончилась жестоким финалом. Как сообщает V102.RU, 53-летний житель Дубовки решил проучить свою спутницу, но сразу не заметил, что женщина не подает признаков жизни.

— Городищенский межрайонный следственный отдел СУ СКР по региону по данному факту возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

По версии следствия, 14 июня 2023 года в одном из частных домов по улице Санджирова в Дубовке обнаружили тело 44-летней женщины с признаками криминального характера смерти. По подозрению в совершении преступления задержан 53-летний сожитель погибшей.

Выяснилось, что 13 июня пара решила провести время, употребляя спиртное. В процессе между сожителями возникла ссора. У мужчины закончились слова и он ударил свою спутницу несколько раз по голове. Женщина упала, однако ее любовник продолжил застолье в одиночестве.

— Только на следующий день он заметил, что женщина не подает признаков жизни, о чем сообщил ее родственникам, — добавила Буянова. — По данным СМЭ, смерть наступила в результате тупой травмы головы. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», задержанный, поясняя свой мотив, рассказал, что он просто хотел заставить свою подругу перестать употреблять лишний алкоголь, но она его не послушалась. Поэтому он применил к ней силу.

Фото: архив ИА «Высота 102»