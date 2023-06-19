Волгоградцы стали реже искать работу

Экономика 19.06.2023 08:25
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19.06.2023 08:25
Аналитики зафиксировали спад интереса волгоградцев к поиску работы. Как сообщили V102.RU в компании hh.ru, в целом активность соискателей по итогам мая 2023 года снизилась на 8% в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года. Наиболее существенно количество резюме сократилось в сферах «Транспорт, логистика, перевозки» (сразу на -24%) и «Домашний, обслуживающий персонал» (также на -24% по отношению к маю прошлого года).
Более активно стали искать работу лишь 4 профессиональных категорий: «Высший и средний менеджмент» (по отношению к маю прошлого года количество резюме здесь выросло на +59%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+14%), «Информационные технологии» (+6%) и «Маркетинг, реклама, PR» (+3%).
На втором месте оказались соискатели, которые интересуются работой в профессиональной сфере «Рабочий персонал» (18% всех резюме в Волгоградской области), на третьем – «Производство, сервисное обслуживание» (16%). Также в топ-5 наиболее активных на рынке труда Волгоградской области специалистов вошли представители сфер «Строительство, недвижимость» (14% резюме), а также «Транспорт, логистика, перевозки» и «Розничная торговля» - по 12% резюме.
Реже всего работу в мае в Волгоградской области искали специалисты из сферы «Страхование» (меньше 1% резюме), а также сфер «Автомобильный бизнес» и «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» - меньше 2% резюме.
У аналитиков есть объяснение снижению интереса волгоградцев к поиску работы.
- На протяжении последних нескольких лет соискатели не слишком активно ищут работу — это один из парадоксов текущего состояния экономики. Что обычно происходит в кризис? Обвал вакансий и рост резюме. Кратковременное снижение в динамике вакансий было, но скачка резюме за ним не последовало. Сказывается демографическая ситуация — в разы больше соискателей на рынке труда просто физически не может быть, - пояснили в компании.
Специалисты дали совет работодателям - пересматривать требования к соискателям, касающиеся возраста и пола претендентов.
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