Под окнами больницы в Волгограде нашли тело 80-летнего пациента

Происшествия 14.06.2023 15:54
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14.06.2023 15:54
В Ворошиловском районе Волгограда под окнами медучреждения обнаружено тело пожилого мужчины. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, происшествие случилось сегодня, 14 июня, на территории клинической больницы на ст. Волгоград-1 ОАО «РЖД».
Погибшим оказался 80-летний пенсионер. Как стало известно V102.RU, мужчина находился на лечении в неврологическом отделении больницы с заболеванием головного мозга. Отделение находится на 4-ом этаже медучреждения.
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