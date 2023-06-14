В Волгограде у подъезда нашли труп неизвестного мужчины

В Советском районе Волгограда обнаружен труп неизвестного мужчины. Как сообщает V102.RU, страшную находку сделали случайные прохожие.
— Организована процессуальная проверка. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено, — прокомментировал информагентству руководитель следственного отдела по Советскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Евгений Мангутов. — Точная причина смерти станет известна по результатам судебно-медицинской экспертизы.
Известно, тело неизвестного накануне обнаружили у второго подъезда дома № 21 по улице Алексеевской. На вид скончавшемуся 50-60 лет, с собой у него не было никаких документов. Собственный источник в правоохранительных органах исключает версию суицида.
Скриншот: «Яндекс. Карты»
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