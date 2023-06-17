Волгоградский «Ротор» отправился на сборы в Крымск

В интервью пресс-службе «Ротора» спортивный директор сине-голубых Андрей Дуров прокомментировал последние новости из стана волгоградского коллектива, а также рассказал о ближайших планах.
- После окончания сезона мы расстались с ребятами, которые получали мало игровой практики и поблагодарили их за проделанную работу. Кроме того, проведены переговоры и заключен полноценный контракт, с находившимся у нас ранее в аренде и зарекомендовавшим себя, Дмитрием Прищепой. Также был сохранен один из лучших бомбардиров команды в прошлом сезоне — Илья Сафронов. Несмотря на то, что у него был ряд более выгодных предложений из Первой лиги, нам удалось договориться о продолжении нашего сотрудничества, стоит отметить и желание самого Ильи играть за «Ротор». С некоторыми футболистами, выступавшими за наш клуб в минувшем сезоне, еще ведутся переговоры, и как только с кем-то из них будет перезаключено соглашение, то мы обязательно расскажем об этом на наших официальных ресурсах, - пообещал специалист.
Спортивный директор прокомментировал и трансферы Рашида Магомедова и Кирилла Донцова.
- Есть четкое понимание, что команде требуется усиление в линии атаки. Мы остановились на кандидатуре одного из лучших бомбардиров нашей группы — Рашиде Магомедове. Желание пригласить этого футболиста в команду было еще в зимнее трансферное окно. Однако высокие отступные, прописанные в действующем контракте с «Форте», не позволили произвести усиление ранее. Мы продолжили следить за игроком по ходу весенней части сезона, а по истечении контракта с таганрожцами, договорились о переходе нападающего в «Ротор», хотя в его услугах были заинтересованы ряд команд Первой лиги. Верим, что Рашид будет радовать наших болельщиков результативными действиями, - пояснил Андрей Дуров.
- Первый сбор пройдет в Крымске и продлится с 17 по 29 июня. Запланированы два контрольных матча. Есть предварительная договоренность, что 25 июня сыграем со второй командой хабаровского СКА, а в заключительный день первого УТС встретимся с футбольным клубом СКА Ростов-на-Дону. Возможны корректировки, о которых обязательно сообщим дополнительно. Затем команда получит несколько дней выходных и уже 3 июля отправится на сбор в Минск. Он продлится до 15. У нас по плану проведение четырёх спаррингов. О датах и соперниках расскажем позже. Ждём результаты жеребьевки календаря. Если игра будет гостевая — то команда сразу отправится на выезд, - констатировал специалист.