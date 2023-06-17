Спорт

Волгоградский «Ротор» отправился на сборы в Крымск

Спорт 17.06.2023 14:19
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17.06.2023 14:19


Футболисты волгоградского «Ротора» накануне,16 мая, вышли из отпуска и прошли медицинское обследование перед стартом тренировочных сборов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на официальный сайт сине-голубых, первый этап подготовки к новому чемпионату волгоградцы проведут в Крымске с 17 по 29 июня.
В Краснодарский край отправились 20 игроков. Помимо тех, кто выступал за «Ротор» в прошлом сезоне, тренерский штаб под руководством Алексея Стукалова дал шанс проявить себя трём представителям молодёжного состава  клуба. В частности, защитнику Алексею Погудину, полузащитнику Кириллу Колесникову и нападающему Артёму Лисееву. Все они, а также Кирилл Донцов, перешедший в «Ротор» из курского «Авангарда» в летнее межсезонье,  являются воспитанниками волгоградского футбола. Напомним, что первым новичком сине-голубых стал форвард Рашид Магомедов, который играл за «Форте» из Таганрога в минувшем чемпионате.
В интервью пресс-службе «Ротора» спортивный директор сине-голубых Андрей Дуров прокомментировал последние новости из стана волгоградского коллектива, а также рассказал о ближайших планах.
- После окончания сезона мы расстались с ребятами, которые получали мало игровой практики и поблагодарили их за проделанную работу. Кроме того, проведены переговоры и заключен полноценный контракт, с находившимся у нас ранее в аренде и зарекомендовавшим себя, Дмитрием Прищепой. Также был сохранен один из лучших бомбардиров команды в прошлом сезоне — Илья Сафронов. Несмотря на то, что у него был ряд более выгодных предложений из Первой лиги, нам удалось договориться о продолжении нашего сотрудничества, стоит отметить и желание самого Ильи играть за «Ротор». С некоторыми футболистами, выступавшими за наш клуб в минувшем сезоне, еще ведутся переговоры, и как только с кем-то из них будет перезаключено соглашение, то мы обязательно расскажем об этом на наших официальных ресурсах, - пообещал специалист.
Спортивный директор прокомментировал и трансферы Рашида Магомедова и Кирилла Донцова.
- Есть четкое понимание, что команде требуется усиление в линии атаки. Мы остановились на кандидатуре одного из лучших бомбардиров нашей группы — Рашиде Магомедове. Желание пригласить этого футболиста в команду было еще в зимнее трансферное окно. Однако высокие отступные, прописанные в действующем контракте с «Форте», не позволили произвести усиление ранее. Мы продолжили следить за игроком по ходу весенней части сезона, а по истечении контракта с таганрожцами, договорились о переходе нападающего в «Ротор», хотя в его услугах были заинтересованы ряд команд Первой лиги. Верим, что Рашид будет радовать наших болельщиков результативными действиями, - пояснил Андрей Дуров.

- Как и говорилось ранее, мы хотим, чтобы лучшие местные футболисты играли в «Роторе». Для этого был создана молодежная команда, ведется планомерная работа по налаживанию отношений со всеми академиями и школами региона. В рамках этой работы мы внимательно следим за всеми волгоградскими ребятами, которые сейчас выступают за другие клубы и в других регионах, и если они соответствуют нашим требованиям — стараемся вернуть их домой.  С Кириллом Донцовым всё совпало: центральный защитник, воспитанник волгоградского футбола, молодой игрок, но уже имеющий опыт выступления во Второй лиге. Очень важно, что и сам Кирилл хотел вернуться в родной клуб. В прошлом сезоне он стал лидером обороны в курском «Авангарде», неплохо себя там проявил. В ходе долгих переговоров с курянами была достигнута договоренность о переходе игрока без компенсации. Донцов — молодой футболист, и надеемся, что он будет прогрессировать и двигаться вверх с «Ротором», - продолжил спортивный директор клуба.
В заключение Дуров рассказал, что ждёт команду в рамках подготовки к старту чемпионата.
- Первый сбор пройдет в Крымске и продлится с 17 по 29 июня. Запланированы два контрольных матча. Есть предварительная договоренность, что 25 июня сыграем со второй командой хабаровского СКА, а в заключительный день первого УТС встретимся с футбольным клубом СКА Ростов-на-Дону. Возможны корректировки, о которых обязательно сообщим дополнительно. Затем команда получит несколько дней выходных и уже 3 июля отправится на сбор в Минск. Он продлится до 15. У нас по плану проведение четырёх спаррингов. О датах и соперниках расскажем позже. Ждём результаты жеребьевки календаря. Если игра будет гостевая — то команда сразу отправится на выезд, - констатировал специалист.
Отметим, что по предварительной информации волгоградский «Ротор» начнёт новый сезон в середине июля. Сине-голубые выступят в Золотой группе дивизиона 2А.
Иван Тюгаев
Фото СК "Ротор" VK.com

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