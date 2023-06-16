В Волгограде осудят ростовскую карманницу

Расследования 16.06.2023 15:01
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16.06.2023 15:01
Жительница Ростовской области предстанет перед судом в Волгограде по обвинению в краже денег у пенсионерок на рынке, сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По ее словам, 44-летней ранее неоднократно судимой женщине грозит до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Краснооктябрьский районный суд.
Следствием установлено, что 15 апреля этого года обвиняемая совершила две кражи на рынке в Краснооктябрьском районе. Вначале она похитила из сумки 72-летней пенсионерки кошелек, в котором находилось 20 тысяч рублей. Через несколько минут она заметила другую пенсионерку, которая рассматривала товар. Воспользовавшись этим, женщина похитила ее сумку, которая находилась в корзине. В результате у 79-летней пенсионерки были украдены документы, банковская карта, а также денежные средства в размере 5 тысяч 100 рублей. Обвиняемая признала свою вину. Ожидать суда она будет под стражей.
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