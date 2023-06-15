Происшествия

В больнице им. Фишера в Волжском расследуют избиение санитаркой пожилого пациента

Происшествия 15.06.2023 17:14
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15.06.2023 17:14



В Волгоградской области в больнице им. Фишера в городе Волжском одна из сотрудниц подняла руку на пожилого пациента.  Происходившее в палате сняли на видео на другие пациенты – после этого ролик появился в Сети. 



На кадрах, которые распространили 15 июня Telegram-каналы, отчетливо видно, как женщина в годах с криками обрушивается на мужчину и толкает его, в результате чего последний падает на пол. Что послужило причиной для такой агрессии, достоверно неизвестно, однако на видео слышно как женщина ругает мужчину за то, что тот присел, по всей видимости, не на свою кровать:

–  Где твоя кровать?! Пошел вон! Иди на свою кровать! Не можешь ходить – какого хрена ходишь?! 

Именно после этих слов санитарка с остервенением толкает пациента и тот падает на пол. 

Как сообщает ИА «Высота 102», главный врач больницы им. Фишера в Волжском Константин Позднышев с данным видео уже ознакомлен. 

– Такое поведение и отношение к пациентам недопустимо, – заявил он. – В ходе проведения проверки сотрудник будет незамедлительно отстранена от работы. Инициировано расследование, в отношении медработника будут применены меры взыскания.

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