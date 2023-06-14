В Волгограде в топ дорогих вакансий вошли врачи и водители

Экономика 14.06.2023 08:17
0
14.06.2023 08:17
Топ самых высокооплачиваемых вакансий июня в Волгограде возглавил хирург-флеболог. Как сообщили V102.RU в компании superJob, больше всего готовы платить хирургу-флебологу в клинике лазерной хирургии. Сотруднику предлагают зарплату от 150 тысяч рублей.
Второе место заняла вакансия менеджера по продажам юридическим лицам. Предлагаемая зарплата – до 112 тысяч рублей.
На третьем месте — вакансия водителя категории «Е» в крупнейшей розничной сети. Кандидату предлагают оплату до 110 тысяч рублей, выплаты за экономию топлива и премии, а также спецодежду и корпоративную связь.
Также в рейтинг вошла вакансия инженера ПТО. Компания специализируется на комплексном инжиниринге на предприятиях металлургической, химической, нефтегазовой промышленности, АПК, на объектах сетевых и генерирующих компаний. Сотруднику готовы платить от 85 тысячи рублей.
Замыкает рейтинг вакансия стоматолога-пародонтолога. Он может заработать от 75 тысяч.
ВТБ: в 2023 году продажи ипотеки в России впервые превысят 6 трлн рублей14.06.2023 11:23
Экономика 14.06.2023 11:23
Герман Греф спрогнозировал рост российской экономики14.06.2023 10:56
Экономика 14.06.2023 10:56
Мошенники рассылают жертвам «удостоверения сотрудников банка»14.06.2023 10:31
Экономика 14.06.2023 10:31
Pay-сервисы займут пятую часть рынка платежей к концу 2024 года13.06.2023 18:20
Экономика 13.06.2023 18:20
Заводу «Метеор» в Волжском не удалось обжаловать наказание за угрозу срыва оборонзаказа13.06.2023 16:01
Экономика 13.06.2023 16:01
Потребительская активность россиян выросла на 11%13.06.2023 10:56
Экономика 13.06.2023 10:56
Дефицит кадров в Волгоградской области достиг пика с начала 2023 года13.06.2023 09:17
Экономика 13.06.2023 09:17
Эксперты: волгоградцы могут накопить на 60-метровую квартиру за 5 лет13.06.2023 08:41
Экономика 13.06.2023 08:41
Каждый девятый ипотечный заемщик в Волгоградской области оформил налоговый вычет онлайн09.06.2023 15:18
Экономика 09.06.2023 15:18
В мае российские банки выдали физлицам на покупку транспортных средств около 116 млрд рублей09.06.2023 15:03
Экономика 09.06.2023 15:03
«Росгосстрах» в первом квартале 2023 года укрепил свое лидерство в классическом страховании домов и дач09.06.2023 12:49
Экономика 09.06.2023 12:49
Банки поддерживают спрос на апартаменты снижением ставок09.06.2023 11:29
Экономика 09.06.2023 11:29
Конкурс профмастерства в АО «КАУСТИК» собирает рекордное количество участников09.06.2023 11:28
Экономика 09.06.2023 11:28
Росстат: АИ-98 подорожал за неделю на 26 копеек в Волгоградской области09.06.2023 08:17
Экономика 09.06.2023 08:17
В Волгоградской области подорожали куры, молоко и морковь08.06.2023 19:48
Экономика 08.06.2023 19:48