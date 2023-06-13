В Волгограде два человека пострадали в ДТП возле кладбища





Стали известны подробности аварии , произошедшей накануне в Волгограде недалеко от Нового Краснооктябрьского кладбища. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП спровоцировал 39-летний водитель автомобиля «Toyota Avensis».

- Напротив дома № 222а по ул. Менделеева в нарушение требований дорожной разметки и дорожных знаков совершил разворот, в результате чего произошло столкновение с автомашиной «ВАЗ-2110» под управлением 32-летнего водителя, который двигался во встречном направлении, - рассказали в главке.

В результате пострадали водитель отечественной легковушки и 37-летняя пассажирка иномарки. С места происшествия их доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



