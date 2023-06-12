Происшествия 12.06.2023 12:08
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12.06.2023 12:08
Крупная авария произошла сегодня, 12 июня, в Волгограде вблизи Нового Краснооктябрьского кладбища. Как сообщили V102.RU очевидцы, движение на месте ДТП затруднено, так как разбросанные по проезжей части машины приходиться объезжать. Пока неизвестно, что произошло, но, судя по фотографиям с места ДТП, обе машины двигались в сторону Волгограда.
- ГАИ на месте, сотрудники работают, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
На данный момент известно, что столкнулись «ВАЗ-2110» и иномарка. На фотографиях видно, что машины получили сильные повреждения. О погибших и раненных на данный момент не сообщается.
Напомним, что накануне возле Краснооктябрьского кладбища столкнулись LADA Priora и Hyundai Accent.
Фото: читатели «Высоты 102»
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