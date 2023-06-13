Дефицит кадров в Волгоградской области достиг пика с начала 2023 года

комфортной для рынка труда нормой считается баланс 4-7,9 резюме на одну вакансию, что говорит о достаточном выборе работы у соискателей, и кандидатов - у работодателей. Значения индекса ниже 4 резюме на вакансию свидетельствует о том, что на рынке труда есть дефицит кадров.

Такой вывод сделали аналитики hh.ru на основании изучения соотношения количества резюме к количеству вакансий. Как сообщили V102.RU в компании, так,