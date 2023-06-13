Дефицит кадров в Волгоградской области достиг пика с начала 2023 года

Экономика 13.06.2023 09:17
0
13.06.2023 09:17
Такой вывод сделали аналитики hh.ru на основании изучения соотношения количества резюме к количеству вакансий. Как сообщили V102.RU в компании, так, комфортной для рынка труда нормой считается баланс 4-7,9 резюме на одну вакансию, что говорит о достаточном выборе работы у соискателей, и кандидатов - у работодателей. Значения индекса ниже 4 резюме на вакансию свидетельствует о том, что на рынке труда есть дефицит кадров.
В Волгоградской области максимальное значение индекса в текущем году было зафиксировано в марте – 4,5 резюме на вакансию, однако, в апреле он начал снижаться, а по итогам мая уровень индекса опустился до соотношения 3,4 резюме на вакансию. И это рекордно-низкий показатель с начала 2023 года. Данные изменения говорят о тренде на усиление дефицита кадров в регионе, считают аналитики.
Для сравнения, в целом по России индекс конкуренции составил в мае 3,6 резюме на вакансию, а в Южном ФО – 3,4 резюме на вакансию, причем, здесь также индекс упал до минимальных значений в текущем 2023 году.
Самыми дефицитными специалистами на данный момент в Волгоградской области являются специалисты из сферы автобизнеса (1,9 резюме на вакансию), а также медики и фармацевты (2 резюме на вакансию). Также в список наиболее дефицитных кадров, индекс по которым ниже среднего по рынку труда в регионе (3,4 резюме на вакансию), попали специалисты из сферы «Розничная торговля» (2,1 резюме на вакансию), «Рабочий персонал» (2,2), «Продажи, обслуживание клиентов» (2,5), «Туризм, гостиницы, рестораны» (2,7), «Производство, сервисное обслуживание» (2,9), «Строительство, недвижимость» (2,9), «Транспорт, логистика, перевозки» (3,1), «Сельское хозяйство» (3,2).
Наоборот, наиболее высокий профицит кадров по итогам мая в Волгоградской области сложился в профсфере «Искусство, развлечения, массмедиа» (17 резюме на вакансию). Также более 7,9 резюме на вакансию в следующих сферах: «Высший и средний менеджмент» (15,8), «Маркетинг, реклама, PR» (14,7), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (14,4), «Юристы» (11,1), «Административный персонал» (9,1). Специалисты этих профилей могут испытывать сейчас сложности с трудоустройством в связи с высокой конкуренцией за работу.
Потребительская активность россиян выросла на 11%13.06.2023 10:56
Экономика 13.06.2023 10:56
Эксперты: волгоградцы могут накопить на 60-метровую квартиру за 5 лет13.06.2023 08:41
Экономика 13.06.2023 08:41
Каждый девятый ипотечный заемщик в Волгоградской области оформил налоговый вычет онлайн09.06.2023 15:18
Экономика 09.06.2023 15:18
В мае российские банки выдали физлицам на покупку транспортных средств около 116 млрд рублей09.06.2023 15:03
Экономика 09.06.2023 15:03
«Росгосстрах» в первом квартале 2023 года укрепил свое лидерство в классическом страховании домов и дач09.06.2023 12:49
Экономика 09.06.2023 12:49
Банки поддерживают спрос на апартаменты снижением ставок09.06.2023 11:29
Экономика 09.06.2023 11:29
Конкурс профмастерства в АО «КАУСТИК» собирает рекордное количество участников09.06.2023 11:28
Экономика 09.06.2023 11:28
Росстат: АИ-98 подорожал за неделю на 26 копеек в Волгоградской области09.06.2023 08:17
Экономика 09.06.2023 08:17
В Волгоградской области подорожали куры, молоко и морковь08.06.2023 19:48
Экономика 08.06.2023 19:48
«Открытие Авто»: 60% продаж авторынка придется на второе полугодие08.06.2023 13:52
Экономика 08.06.2023 13:52
ВТБ: мошенники подделывают аккаунты в мессенджерах для обмана пользователей08.06.2023 12:03
Экономика 08.06.2023 12:03
Инструмент волжского производителя завоевывает российский рынок07.06.2023 11:19
Экономика 07.06.2023 11:19
Коммуналка занимает четверть расходов волгоградцев на платные услуги07.06.2023 08:45
Экономика 07.06.2023 08:45
«Открытие Авто»: майский рынок автомобилей с пробегом порадовал стабильностью цен06.06.2023 10:53
Экономика 06.06.2023 10:53
Домклик: в мае зафиксирован рекордный спрос на ипотеку с начала года05.06.2023 20:11
Экономика 05.06.2023 20:11