Экономика

Дефицит кадров в Волгоградской области достиг пика с начала 2023 года

Экономика 13.06.2023 09:17
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13.06.2023 09:17


Такой вывод сделали аналитики  hh.ru на основании изучения соотношения количества резюме к количеству вакансий. Как сообщили V102.RU в компании, так, комфортной для рынка труда нормой считается баланс 4-7,9 резюме на одну вакансию, что говорит о достаточном выборе работы у соискателей, и кандидатов - у работодателей. Значения индекса ниже 4 резюме на вакансию свидетельствует о том, что на рынке труда есть дефицит кадров.
В Волгоградской области максимальное значение индекса в текущем году было зафиксировано в марте – 4,5 резюме на вакансию, однако, в апреле он начал снижаться, а по итогам мая уровень индекса опустился до соотношения 3,4 резюме на вакансию.  И это рекордно-низкий показатель с начала 2023 года. Данные изменения говорят о тренде на усиление дефицита кадров в регионе, считают аналитики. 
Для сравнения, в целом по России индекс конкуренции составил в мае 3,6 резюме на вакансию, а в Южном ФО – 3,4 резюме на вакансию, причем, здесь также индекс упал до минимальных значений в текущем 2023 году.
Самыми дефицитными специалистами на данный момент в Волгоградской области являются специалисты из сферы автобизнеса (1,9 резюме на вакансию), а также медики и фармацевты (2 резюме на вакансию). Также в список наиболее дефицитных кадров, индекс по которым ниже среднего по рынку труда в регионе (3,4 резюме на вакансию), попали специалисты из сферы «Розничная торговля» (2,1 резюме на вакансию), «Рабочий персонал» (2,2), «Продажи, обслуживание клиентов» (2,5), «Туризм, гостиницы, рестораны» (2,7), «Производство, сервисное обслуживание» (2,9), «Строительство, недвижимость» (2,9), «Транспорт, логистика, перевозки» (3,1), «Сельское хозяйство» (3,2).
Наоборот, наиболее высокий профицит кадров по итогам мая в Волгоградской области сложился в профсфере «Искусство, развлечения, массмедиа» (17 резюме на вакансию). Также более 7,9 резюме на вакансию в следующих сферах: «Высший и средний менеджмент» (15,8), «Маркетинг, реклама, PR» (14,7), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (14,4), «Юристы» (11,1), «Административный персонал» (9,1). Специалисты этих профилей могут испытывать сейчас сложности с трудоустройством в связи с высокой конкуренцией за работу.

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