Происшествия

В Волгограде в лобовом ДТП столкнулись две легковушки: видео

Происшествия 11.06.2023 15:48
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11.06.2023 15:48


В Волгограде недалеко от поста ДПС в Краснооктябрьском районе столкнулись две легковушки. Как сообщает V102.RU, есть пострадавшие. 



По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, столкнулись два легковых автомобиля — LADA Priora и Hyundai Accent. Как уточнили в областном главке МВД, в результате аварии пострадали два человека. 

По сообщениям очевидцев, легковушки столкнулись лоб в лоб. Один из автомобилей выезжал с территории Краснооктябрьского кладбища. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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