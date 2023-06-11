В Волгограде в лобовом ДТП столкнулись две легковушки: видео

В Волгограде недалеко от поста ДПС в Краснооктябрьском районе столкнулись две легковушки. Как сообщает V102.RU, есть пострадавшие.





По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, столкнулись два легковых автомобиля — LADA Priora и Hyundai Accent. Как уточнили в областном главке МВД, в результате аварии пострадали два человека.

По сообщениям очевидцев, легковушки столкнулись лоб в лоб. Один из автомобилей выезжал с территории Краснооктябрьского кладбища.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области