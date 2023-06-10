



Руководители учреждений, подведомственных комитету физкультуры и спорта Волгоградской области, обнародовали свои зарплаты за 2022 год. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованные данные, самую высокую зарплату в прошлом году получал руководитель дирекции стадиона «Волгоград Арена» Евгений Сусликов – 194,5 тысячи в месяц. Руководители учреждений, подведомственных комитету физкультуры и спорта Волгоградской области, обнародовали свои зарплаты за 2022 год. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованные данные, самую высокую зарплату в прошлом году получал руководитель дирекции стадиона «Волгоград Арена» Евгений Сусликов – 194,5 тысячи в месяц.

Владимир Типаев, директор областной спортивной школы олимпийского резерва, зарабатывал в месяц 122,7 тысячи рублей. Александр Уваров, руководитель спортшколы по водным видам спорта «Спартак-Волгоград», получал 119,1 тысячи.Размер среднемесячной зарплаты Жанны Чуксиной, бывшего директора училища олимпийского резерва имени Родимцева, составлял 98,1 тысячи рублей. Сменивший ее на этом посту Александр Лаптев в должности руководителя спортшколы «Ротор» зарабатывал 83,8 тысячи.Олег Демин, директор спортшколы «Юный ястреб имени Числова», получал 104,3 тысячи рублей. А руководитель школы олимпийского резерва Денис Перфильев – 113,6 тысячи. Немногим меньше оказалась зарплата директора спортшколы олимпийского резерва №2 Елены Железняковой – 101,5 тысячи.Зарплата руководителя спортшколы по адаптивным видам спорта Андрея Мастерова составляла 95,1 тысячу, а директора областной спортивной школы Александра Степаненко – 79,5 тысячи.В структуре управления спортшколами региона трудятся и двое бывших олимпийских чемпиона. Так, Алексей Петров, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, в должности руководителя центра спортивной подготовки «Олимп» зарабатывал 93 тысячи рублей в месяц. Это почти в 2 раза больше среднего размера его зарплаты в прошлом году. Лариса Ильченко, олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде, получала почти столько же.