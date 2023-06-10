Борьба с коррупцией

Директора спортшкол Волгоградской области опубликовали зарплаты за 2022 год

Борьба с коррупцией 10.06.2023 21:22
0
10.06.2023 21:22


Руководители учреждений, подведомственных комитету физкультуры и спорта Волгоградской области, обнародовали свои зарплаты за 2022 год. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованные данные, самую высокую зарплату в прошлом году получал руководитель дирекции стадиона «Волгоград Арена» Евгений Сусликов – 194,5 тысячи в месяц.
Владимир Типаев, директор областной спортивной школы олимпийского резерва, зарабатывал в месяц 122,7 тысячи рублей. Александр Уваров, руководитель спортшколы по водным видам спорта «Спартак-Волгоград», получал 119,1 тысячи.
Размер среднемесячной зарплаты Жанны Чуксиной, бывшего директора училища олимпийского резерва имени Родимцева, составлял 98,1 тысячи рублей. Сменивший ее на этом посту Александр Лаптев в должности руководителя спортшколы  «Ротор» зарабатывал 83,8 тысячи.
Олег Демин, директор спортшколы «Юный ястреб имени Числова», получал 104,3 тысячи рублей. А руководитель школы олимпийского резерва Денис Перфильев – 113,6 тысячи. Немногим меньше оказалась зарплата директора спортшколы олимпийского резерва №2 Елены Железняковой – 101,5 тысячи.
Зарплата руководителя спортшколы по адаптивным видам спорта Андрея Мастерова составляла 95,1 тысячу, а директора областной спортивной школы Александра Степаненко – 79,5 тысячи.
В структуре управления спортшколами региона трудятся и двое бывших олимпийских чемпиона. Так, Алексей Петров, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, в должности руководителя центра спортивной подготовки «Олимп» зарабатывал 93 тысячи рублей в месяц. Это почти в 2 раза больше среднего размера его зарплаты в прошлом году. Лариса Ильченко, олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде, получала почти столько же.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Борьба с коррупцией
08.06.2023 16:23
Борьба с коррупцией 08.06.2023 16:23
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.05.2023 20:19
Борьба с коррупцией 24.05.2023 20:19
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.05.2023 17:14
Борьба с коррупцией 22.05.2023 17:14
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.05.2023 17:35
Борьба с коррупцией 21.05.2023 17:35
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.05.2023 11:49
Борьба с коррупцией 13.05.2023 11:49
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.05.2023 08:35
Борьба с коррупцией 13.05.2023 08:35
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.04.2023 10:42
Борьба с коррупцией 27.04.2023 10:42
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.04.2023 18:33
Борьба с коррупцией 26.04.2023 18:33
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.04.2023 15:12
Борьба с коррупцией 14.04.2023 15:12
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
11.04.2023 13:01
Борьба с коррупцией 11.04.2023 13:01
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
06.04.2023 10:57
Борьба с коррупцией 06.04.2023 10:57
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
02.04.2023 08:04
Борьба с коррупцией 02.04.2023 08:04
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.03.2023 17:34
Борьба с коррупцией 29.03.2023 17:34
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.03.2023 19:49
Борьба с коррупцией 21.03.2023 19:49
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.02.2023 16:29
Борьба с коррупцией 28.02.2023 16:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:22
Директора спортшкол Волгоградской области опубликовали зарплаты за 2022 годСмотреть фотографии
21:11
В Волгограде тушат пожар на улице АлехинаСмотреть фотографии
19:59
На востоке Волгоградской области спрогнозировали жару до +33Смотреть фотографии
18:58
Под Эльтоном в Волгоградской области заметили бабочку «Мертвая голова»Смотреть фотографии
18:23
Фермер из Волгоградской области на свои деньги построил газопровод для односельчанСмотреть фотографии
18:04
Бастрыкин заступился за дитя войны из Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:15
В Волгограде заработал закрытый на 2 месяца железнодорожный переездСмотреть фотографии
16:16
Под Волгоградом с могилы погибшего на СВО энергетика украли две туиСмотреть фотографии
15:56
Под Волгоградом открыли пляжный сезон пенным патиСмотреть фотографии
14:36
«Такого не было почти 30 лет»: сбросы на Волжской ГЭС переводят в режим экономии из-за дефицита осадковСмотреть фотографии
13:56
Андрей Бочаров обсудил посадки с Вячеславом ФетисовымСмотреть фотографии
13:03
В Волгограде сотрудники УФСБ вычислили фальшивого отца-иностранцаСмотреть фотографии
12:26
«Это не рай»: село под Волгоградом изнывает без водыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
Поджигателей нелегальной свалки поймали у волгоградского водохранилищаСмотреть фотографии
11:29
От «кишечки» до сильных укусов: что положить в аптечку для путешествий с детьмиСмотреть фотографии
11:03
В станице Волгоградской области похоронили погибшего под Артемовском Дмитрия ТкачеваСмотреть фотографии
10:40
В День России в Волгограде оживут скульптуры исторических персонажейСмотреть фотографии
10:19
Сбитую электросамокатом 3-летнюю девочку госпитализировали в больницу №7Смотреть фотографии
10:05
В парке Волгограда в День России развернут 100-метровый флагСмотреть фотографии
09:32
В центре Волгограда неизвестный на желтом электросамокате сбил 3-летнюю девочкуСмотреть фотографии
09:02
Пенсионер в черной шапке пропал из поселка под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:50
Под Волгоградом клубника подешевела до 180 рублейСмотреть фотографии
08:12
Росстат: в Волгоградской области в январе-апреле смертность в 2 раза превысила рождаемостьСмотреть фотографии
21:40
Раненным на СВО волгоградцам привезли 185 кг клубникиСмотреть фотографии
21:07
Пострадавшие от наводнения жители Калача-на-Дону озадачили вопросами районные властиСмотреть фотографии
20:18
В центре Волгограда на ул. 7-й Гвардейской бригады прут сорняки и сохнет «Сад памяти»Смотреть фотографии
20:08
Врачи онкодиспансера спасли волгоградку с метастазом в лобной доле мозгаСмотреть фотографии
19:51
В Волгограде с ул. Енотаевсокй за день вывезли 80 кубометров мусораСмотреть фотографии
19:41
Под Волгоградом чиновников отправили на страшную дорогу к хуторуСмотреть фотографии
19:34
В Волгоградской области змеи покусали уже четырех человекСмотреть фотографии
 