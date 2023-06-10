Поджигателей нелегальной свалки поймали у волгоградского водохранилища

Экология 10.06.2023 12:11
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10.06.2023 12:11
Инспекторы облкомприроды зафиксировали факт сброса отхода и их сжигание на территории садоводческого общества «Цветущий сад» в Волжском. Как сообщили V102.RU в ведомстве, неизвестные люди приехали на тракторе с прицепом и свалили бытовой мусор прямо в горящую свалку. При этом номера на тракторе отсутствовали, однако инспекторы зафиксировали номер прицепа.- На вопросы, по чьему указанию они действуют, неизвестные нам не ответили, - пояснили в облкомприроды.
- Мало того, что отходы сбрасывались незаконно, так еще и свалку подожгли! Причем происходило это прямо на берегу волгоградского водохранилища, в нескольких метрах от берега, - говорится в комментарии.
По фактам выявленных нарушений, сформированные материалы направлены в адрес полиции Волжского для проведения проверки и возбуждения дел об административных правонарушениях.Скриншоты видео комитета природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства Волгоградской области
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