Уменьшилась и смертность. Так, в этом году скончались 10849 человек, а в этом же периоде прошлого года – 12899. Смертность снизилась на 16%.
Таким образом, стественная убыль населения составила в январе-апреле 5446 человек.
Подобная ситуация наблюдается во всех регионах ЮФО – смертность и рождаемость снижаются. Лучше всего ситуация с рождаемостью в Ростовской области – темпы ее снижения составили всего 1,7%. Хуже всего с этим показателем в Севастополе – 15%.
Заметнее всего снизилась смертность в Адыгее – на 31,2%. Хуже всего ситуация со смертностью в Астраханской области – падение составило всего 14,7%.