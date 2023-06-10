



Росстат опубликовал новые данные об уровнях смертности и рождаемости в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на федеральное ведомство, так, в апреле в регионе родились 1252 малышей, а ушли из жизни 2498 человек. Таким образом, рождаемость в два раза отстает от смертности. Росстат опубликовал новые данные об уровнях смертности и рождаемости в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на федеральное ведомство, так, в апреле в регионе родились 1252 малышей, а ушли из жизни 2498 человек. Таким образом, рождаемость в два раза отстает от смертности.

Всего за период с января по апрель 2023 года в Волгоградской области на свет появились 5403 ребенка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость снизилась на 6%.Уменьшилась и смертность. Так, в этом году скончались 10849 человек, а в этом же периоде прошлого года – 12899. Смертность снизилась на 16%.Таким образом, стественная убыль населения составила в январе-апреле 5446 человек.Подобная ситуация наблюдается во всех регионах ЮФО – смертность и рождаемость снижаются. Лучше всего ситуация с рождаемостью в Ростовской области – темпы ее снижения составили всего 1,7%. Хуже всего с этим показателем в Севастополе – 15%.Заметнее всего снизилась смертность в Адыгее – на 31,2%. Хуже всего ситуация со смертностью в Астраханской области – падение составило всего 14,7%.