Расследования

Росстат: в Волгоградской области в январе-апреле смертность в 2 раза превысила рождаемость

Расследования 10.06.2023 08:12
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10.06.2023 08:12


Росстат опубликовал новые данные об уровнях смертности и рождаемости в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на федеральное ведомство, так, в апреле в регионе родились 1252 малышей, а ушли из жизни 2498 человек. Таким образом, рождаемость в два раза отстает от смертности.
Всего за период с января по апрель 2023 года в Волгоградской области на свет появились 5403 ребенка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость снизилась на 6%.
Уменьшилась и смертность. Так, в этом году скончались 10849 человек, а в этом же периоде прошлого года – 12899. Смертность снизилась на 16%.
Таким образом, стественная убыль населения составила в январе-апреле 5446 человек.
Подобная ситуация наблюдается во всех регионах ЮФО – смертность и рождаемость снижаются. Лучше всего ситуация с рождаемостью в Ростовской области – темпы ее снижения составили всего 1,7%. Хуже всего с этим показателем в Севастополе –  15%.
Заметнее всего снизилась смертность в Адыгее – на 31,2%. Хуже всего ситуация со смертностью в Астраханской области – падение составило всего 14,7%.


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