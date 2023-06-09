В Волгоградской области змеи покусали уже четырех человек





В Волгоградской В области с начала сезона в центр острых отравлений больницы №25 поступили три пациента после укусов змей. По информации волгоградского облздрава, двое пострадавших – это дети в возрасте 12-ти и восьми лет, еще один –41-летний мужчина.

– Два случая укусов ядовитыми змеями зафиксированы на территории Городищенского района, еще один – в Суровикинском районе Волгоградской области, – сообщили в профильном комитете. – Лечение пациентов завершилось успешно, все трое выписаны в удовлетворительном состоянии.

В облздраве добавляют, что еще одна пострадавшая была доставлена в Калачевскую ЦРБ, правда, госпитализации женщине не потребовалось – получив терапевтическую помощь в больнице, она осталась по месту жительства под амбулаторным наблюдением.

В случае, если змея атаковала вас на природе, волгоградские специалисты рекомендуют обращаться за медпомощью как можно скорее.

– Если вы решите высасывать яд из ранки, то это следует делать в течении 15-20 минут. Делать это могут только те люди, у которых нет травмы и повреждения слизистых оболочек рта. Место повреждения следует обработать антисептическим раствором только на водной основе и ни в коем случае не прижигать. Обязательно наложите повязку и иммобилизируйте конечность, то есть либо наложите шину либо, если укус пришелся в руку, закрепите ее с помощью косынки. Накладывать жгут строго запрещено, – предупреждает главный внештатный токсиколог комитета здравоохранения Волгоградской области Сергей Ларионов.