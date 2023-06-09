Происшествия

В Волгоградской области змеи покусали уже четырех человек

Происшествия 09.06.2023 19:34
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09.06.2023 19:34


 

В Волгоградской В области с начала сезона в центр острых отравлений больницы №25 поступили три пациента после укусов змей. По информации волгоградского облздрава, двое пострадавших – это дети в возрасте 12-ти и восьми лет, еще один –41-летний мужчина. 

– Два случая укусов ядовитыми змеями зафиксированы на территории Городищенского района, еще один – в Суровикинском районе Волгоградской области, – сообщили в профильном комитете. – Лечение пациентов завершилось успешно, все трое выписаны в удовлетворительном состоянии. 

В облздраве добавляют, что еще одна пострадавшая была доставлена в Калачевскую ЦРБ, правда, госпитализации женщине не потребовалось – получив терапевтическую помощь в больнице, она осталась по месту жительства под амбулаторным наблюдением.

В случае, если змея атаковала вас на природе, волгоградские специалисты рекомендуют обращаться за медпомощью как можно скорее. 

– Если вы решите высасывать яд из ранки, то это следует делать в течении 15-20 минут. Делать это могут только те люди, у которых нет травмы и повреждения слизистых оболочек рта. Место повреждения следует обработать антисептическим раствором только на водной основе и ни в коем случае не прижигать. Обязательно наложите повязку и иммобилизируйте  конечность, то есть либо наложите шину либо, если  укус пришелся в руку, закрепите ее с помощью косынки. Накладывать жгут строго запрещено, – предупреждает главный внештатный токсиколог комитета здравоохранения Волгоградской области Сергей Ларионов.

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