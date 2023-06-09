Экология

Росприроднадзор требует закрыть переполненный мусором полигон под Волгоградом

Экология 09.06.2023 10:44
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09.06.2023 10:44



Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям просит суд обязать ООО «Комус» прекратить эксплуатировать переполненный мусорный полигон в Светлоярском районе и провести его рекультивацию, сообщили V102.RU в управлении. 
Иск подан в Светлоярский районный суд Волгоградской области, по месту нахождения мусорного полигона. Этот объект расположен в административных границах Большечапурниковского сельсовета в 2,6 км к юго-западу от «Волгоградская ТЭЦ-3».



Ранее неоднократно сообщалось, что данный полигон ТБО давно исчерпал свои проектные мощности, превысив допустимый объем мусора в 1,3 раза. Однако сотрудники Росприроднадзора продолжали фиксировать факты осуществления ООО «Комус» экологически вредной деятельности по сбору и размещению отходов производства и потребления I – V классов опасности c длительным нарушением требований природоохранного законодательства на переполненном объекте в нарушении проектной документации.
Кроме того, этот полигон, эксплуатируемый ООО «Комус», в государственный реестр объектов размещения отходов не включен.



Межрегиональным управлением неоднократно в адрес организации вносились предписания о запрещении размещения отходов на объекте, не внесенного в государственный реестр объектов размещения отходов. Однако предприятие длительное время не исполняло предписания об устранении нарушений природоохранных требований и продолжало эксплуатировать объект размещения отходов вопреки установленным требованиям, за что неоднократно привлекалось к административной ответственности. Факт осуществления эксплуатации объекта установлен в рамках проводимой экспертизы и подтвержден в судебном порядке.
- Деятельность ООО «Комус» по размещению отходов на незаконном объекте не отвечает требованиям экологической безопасности, приводит к возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, угрозе жизни и здоровью граждан, поскольку, в результате деятельности ООО «Комус» создан объект накопленного экологического вреда, который представляет существенную опасность для окружающей среды, - считают в природоохранном ведомстве.
Фото межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

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