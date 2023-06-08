Спорт

Алексей Стукалов обрисовал ближайшее будущее волгоградского «Ротора»

Спорт 08.06.2023 21:24
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08.06.2023 21:24


Главный тренер «Ротора» подвел итоги прошедшего сезона, озвучил планы клуба на ближайшее будущее в интервью спортивному журналисту Адилю Зодорову для клубного канала в ютубе. Как сообщает V102.RU, Алексей Стукалов признался, что недоволен итоговым результатом выступления команды во второй лиге и напомнил, что изначально приходил в клуб с намерением вывести «Ротор» в ФНЛ и хочет выполнить эту задачу в следующем сезоне. При этом главный тренер отметил и положительный момент – наличие  команды и перспектив.

По словам Алексея Стукалова, он готов дать молодым талантам попробовать себя в основе команды. Однако с воспитанием будущих звезд не все так просто. Главный тренер «Ротора», как уже сообщало V102.RU, раскритиковал руководство спортшколы «Ротор» за «тесное» сотрудничество с агентами, которые просто переманивают игроков в другие команды и регионы.

Между тем, отдыхать футболистам «Ротора», которые на днях ушли в отпуск, долго не придется. Уже 15 июня в Волгограде команда соберется для прохождения медобследования. К этому времени состав планируется сформировать на 80%.

У волгоградского клуба этим летом запланировано два сбора – 17 июня в Крымске, а затем  в Минске. В столице Беларуси волгоградцы встретятся с клубами соседнего государства. Также могут пройти товарищеские встречи и с российскими клубами, но с какими, пока неизвестно.

Напомним, после окончания сезона, который «Ротор» закончил на третьем месте, команду покинули девять игроков. В то же время продлены контракты с одними из ведущих игроков клуба – Ильей Сафроновым и Данилом Пелихом. Стало также известно о новом приобретении «Ротора» - нападающем Рашиде Магомедовым из «Форте».

Фото СК "Ротор"

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