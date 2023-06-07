Происшествия

Момент ДТП с «наскоком» на Астраханском мосту в Волгограде попал на видео

Происшествия 07.06.2023 19:03
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07.06.2023 19:03


В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на Астраханском мосту в Волгограде, в результате которого на проспекте Ленина и ул. Рабоче-Крестьянской вечером 7 июня образовалась автомобильная пробка. По информации полицейских, в аварии с тремя автомобилями никто не пострадал. 



– По предварительным данным, 26-летний водитель Mitsubishi Lancer, двигался по проспекту Ленина, напротив строения № 3А совершил столкновение с Land Rover под управлением водителя 44-летнего водителя, от столкновения его вынесло на полосу предназначенную для встречного движения, где он столкнулся с автомашиной Hyundai Solaris. В результате ДТП никто не пострадал, – сообщили в пресс-службе волгоградского ГУ МВД в ответ на редакционный запрос. 

Момент ДТП записали камеры дорожного видеонаблюдения. На предоставленных полицией кадрах отчетливо видно, как водитель Mitsubishi, направляясь со стороны центра  и проезжая перекресток, начинает резко притормаживать, однако ему не удается избежать столкновения с попутным автомобилем, после чего иномарку отбрасывает на встречный Hyundai.

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