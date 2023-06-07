Момент ДТП с «наскоком» на Астраханском мосту в Волгограде попал на видео

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на Астраханском мосту в Волгограде, в результате которого на проспекте Ленина и ул. Рабоче-Крестьянской вечером 7 июня образовалась автомобильная пробка. По информации полицейских, в аварии с тремя автомобилями никто не пострадал.





– По предварительным данным, 26-летний водитель Mitsubishi Lancer, двигался по проспекту Ленина, напротив строения № 3А совершил столкновение с Land Rover под управлением водителя 44-летнего водителя, от столкновения его вынесло на полосу предназначенную для встречного движения, где он столкнулся с автомашиной Hyundai Solaris. В результате ДТП никто не пострадал, – сообщили в пресс-службе волгоградского ГУ МВД в ответ на редакционный запрос.

Момент ДТП записали камеры дорожного видеонаблюдения. На предоставленных полицией кадрах отчетливо видно, как водитель Mitsubishi, направляясь со стороны центра и проезжая перекресток, начинает резко притормаживать, однако ему не удается избежать столкновения с попутным автомобилем, после чего иномарку отбрасывает на встречный Hyundai.