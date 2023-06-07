В Волгограде ДТП на Астраханском мосту парализовало движение в центре города

Дорожно-транспортное происшествие между Ворошиловским и Центральным районами Волгограда парализовало движение на проспекте Ленина и ул. Рабоче-Крестьянской вечером 7 июня. Как сообщили ИА «Высота 102» читатели, на полосе по направлению в центр города столкнулись автомобили Hyundai и Mitsubishi. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

– Иномарка Mitsubishi отчего-то оказалась на встречной полосе, – сообщают волгоградские водители. – Есть надежда, что помеху быстро устранят – на месте уже работают сотрудники ГИБДД.

Уточняется, что авария произошла на Астраханском мосту.





Согласно сервису «Яндекс. Карты», в Центральном районе Волгограда в час пик из-за аварии автомобильная пробка растянулась до ул. Комсомольской. Затор в Ворошиловском районе берет начало от ул. Огарева. Наиболее сложная обстановка на мосту – уже в районе пощади Чекистов транспорт движется в сторону центра со скоростью не более 5 км/ч.

Фото: читатели ИА «Высота 102»