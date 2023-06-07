Экономика

Коммуналка занимает четверть расходов волгоградцев на платные услуги

Экономика 07.06.2023 08:45
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07.06.2023 08:45


В январе-апреле 2023 года  объем платных услуг, оказанных населению Волгоградской области,  сложился в сумме 62,1 млрд рублей. Это на 3,8% выше, чем было в аналогичном периоде прошлого года, сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградстат. 
В структуре платных услуг, оказанных населению, доминируют шесть видов услуг, которые занимают 82,3% от общего объема. К ним относятся коммунальные услуги (26,6%), транспортные услуги (13,8%), телекоммуникационные услуги (12,5%), бытовые услуги (12,0%), медицинские (10,6%) и услуги системы образования (6,8%).
В структуре бытовых услуг, оказанных населению, наибольшая доля приходится на техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования, ремонт и строительство жилья и других построек и парикмахерских и косметических услуг.

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