600 литров ядовитого сидра изъяли из оборота в Волгоградской области

Происшествия 06.06.2023 20:55
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06.06.2023 20:55
Полицейские изъяли в 10 торговых точках в Волгоградской области 600 литров спиртосодержащей продукции марки «Мистер сидр», сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.
- Вся изъятая продукция направлена на исследование в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области на предмет токсичности и содержания опасных веществ, - рассказали в главке.
Проверки торговых точек, которые продают такие напитки на разлив, в регионе проводят сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области и территориальных подразделений во взаимодействии с заинтересованными ведомствами.
Проведение проверочных мероприятий продолжается.
Ранее о выявлении в Волгоградской области точек продажи потенциально опасного пивного напитка «Мистер Сидр» сообщали в региональном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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