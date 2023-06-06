600 литров ядовитого сидра изъяли из оборота в Волгоградской области





Полицейские изъяли в 10 торговых точках в Волгоградской области 600 литров спиртосодержащей продукции марки «Мистер сидр», сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

- Вся изъятая продукция направлена на исследование в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области на предмет токсичности и содержания опасных веществ, - рассказали в главке.

Проверки торговых точек, которые продают такие напитки на разлив, в регионе проводят сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области и территориальных подразделений во взаимодействии с заинтересованными ведомствами.

Проведение проверочных мероприятий продолжается.

Ранее о выявлении в Волгоградской области точек продажи потенциально опасного пивного напитка «Мистер Сидр» сообщали в региональном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



