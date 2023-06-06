В Волгограде выявлены точки продажи смертельно опасного сидра

В Волгограде полиция совместно с Роспотребнадзором установили точки продажи потенциально опасного пивного напитка «Мистер Сидр». Об этом ИА «Высота 102» сообщили 6 июня в региональном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК. Опасен ли сидр, станет известно после проведения экспертизы.

– Предпринимателей оперативно оповестили о немедленном снятии с реализации пивного напитка «Мистер Сидр» производства ООО «Анди» и ИП Гусейнов Анар Афат Оглы, – сообщили в облпромторге.

Одновременно специалисты обращаются к жителям Волгограда и области с просьбой отказаться от употребления данного напитка, ранее купленного в торговых точках. Также волгоградцев просят сообщать о фактах реализации напитка «Мистер Сидр» компетентным органам.

– Если вы все же увидели такую продукцию в продаже, сообщите о местонахождении торгового объекта и наименования хозяйствующего субъекта в управление Роспотребнадзора или в облпромторг и ТЭК по телефону: (8442)35-30-57, – обращаются в комитете к жителям региона.