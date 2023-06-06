Волгоградский «Ротор» вошел в пятерку самых посещаемых клубов по итогам сезона

Спорт 06.06.2023 12:12
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06.06.2023 12:12
Волгоградский «Ротор» занял пятое место в рейтинге самых посещаемых футбольных матчей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Metaratings.ru, лидером рейтинга стал «Зенит» (30693 зрителя). Это единственная команда России, сумевшая преодолеть отметку в 20 тысяч болельщиков на матчах. Следом располагаются «Краснодар» (19155 зрителей), «Факел» (13921 зритель) и «Динамо» (13744 зрителя).
Пятым в рейтинге стал «Ротор», который выступает во Второй лиге. Средняя посещаемость матчей в Волгограде составила 12359 человек. Шестое место — у «Балтики». «Спартак» занял только седьмое место по посещаемости среди футбольных клубов России.
Из низших лиг в топ-20 самых посещаемых команд также попали «Рубин» (9-е место), махачкалинское «Динамо» (15-е место) и новороссийский «Черноморец» (16-е место).
Напомним, волгоградский клуб закончил первенство второй лиги на третьем месте, пропустив вперед "Черноморец" и "Чайку". Накануне стало известно о продлении на год контракта с главным тренером бело-голубых Алексеем Стукаловым и о первых изменениях в составе команды.
Фото СК "Ротор" VK.com
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