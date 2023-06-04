Стали известны подробности массового ДТП в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, инцидент с четырьмя пострадавшими произошел сегодня, 4 июня, около 10.10 на 10 километре трассы Волгоград — Котельниково — Сальск.

— По предварительным данным, 49-летняя женщина- водитель за рулем автомашины Volkswagen Tiguan двигалась по второстепенной дороге со стороны поселка Чапурники в направлении автодороги, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Женщина не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем Ford Focus под управлением 27-летнего водителя.





Как уточнили в полицейском ведомстве, от столкновения с автомашины Volkswagen Tiguan на проезжую часть отлетел бампер, на который наехала иномарка Nissan Almera под управлением 28-летнего водителя, после чего автолюбитель съехал на обочину и совершил наезд на дорожное ограждение. В результате аварии в больницу доставили четыре человека.





Ранее в облздраве прокомментировали состояние пострадавших в массовом ДТП.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области